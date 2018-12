Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 25. Dezember 2018 Dienstag, 25. Dezember 2018

Weihnachtsgottesdienste.

Fotos: zi

Am Anfang war das Wort — das stand bei den Gottesdiensten am ersten Weihnachtsfeiertag sowohl über der Predigt von Dekan Robert Kloker im Münster wie auch zu Beginn der Predigt von Dekanin Ursula Richter in der Augustinuskirche in Schwäbisch Gmünd.

Warum sollten sich die Predigten auch nicht ähneln? Das Ereignis, Christi Geburt, wird von allen Christen auf der ganzen Welt gefeiert. Die beiden Predigten in Kurzfassung am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Rems-Zeitung, Redaktion.

