Böbinger Jahreskrippe: „Unendlich belebend: Unsere Quellen in Gott“

Auf Initiative von Pfarrer Georg Kolb wurde 1979 in der damaligen Böbinger Pfarrscheuer eine Krippe mit Szenen aus dem Leben Jesu aufgebaut. Seit langem schon hat die Krippe einen eigenen Raum im „Haus Nazaret“. Und es sind Tausende von Menschen, die hier im Laufe der vergangenen Jahre Zugang zur Heiligen Schrift bekommen haben. „Unendlich belebend: Unsere Quellen in Gott“ lautet das Motto der 41 . Jahreskrippe.

Dargestellt wird traditionell das Leben und Wirken Jesu. Neben biblischen Szenen aus dem Alten und Neuen Testament sind es aber auch jene Situationen der Gegenwart, die das Motto von allen Seiten beleuchten. Was es mit dem Motto auf sich hat, welche Szenen zu sehen sind und welche Botschaft von der Jahreskrippe ausgehen soll, das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.

