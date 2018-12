Kultur | Donnerstag, 27. Dezember 2018 Donnerstag, 27. Dezember 2018

„Watch“-Revival in Mögglingen

Es war ein Treffen für junge und junggebliebene Liebhaber hochwertiger Rockklassiker. In der vollen TV-​Halle von Mögglingen ging ab dem ersten Song „Carry on wayward son“ von Kansas die Post ab.

1979

Das Publikum war von der Vorband „twentyfour“ gut angeheizt worden und auf „mitsingen“ getrimmt. „twentyfour“ das sind: David Kuhn, Michael Perkovic, Steffen Schill und Marco Grosch, die mit Gitarren und Gesang und mit Liedern wie z.B. „Fürstenfeld“, „Von Mellau bis Schoppenau“, „Wonderwall“ und vielen mehr, das Publikum sofort abholte und begeisterte.Anschließend folgte „Watch“ mit Meilensteinen der Rockmusik wie z.B. „Rockin all over the world“, „In the air tonight“, „Since you’ve been gone“, „Dave is on the road again“ oder „Dust in the wind“ usw. Die Feierlaune der begeistert mitgehenden Fans ließ die Halle beben.Zwei Eigenkompositionen aus dem Jahrkamen ebenfalls hervorragend an.

