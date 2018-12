Kultur | Freitag, 28. Dezember 2018 Freitag, 28. Dezember 2018

„Der Zarewitsch“ mit dem Operettenttheater Salzburg

Foto: Schlote

Die berühmte Operette „Der Zarewitsch“ von Franz Lehár führt das renommierte Operettentheater Salzburg auf.

Immer wieder zu Gast im Stadtgarten und eingeladen vomKulturbüro, garantiert das Ensemble besteUnterhaltung. Das Operettentheater Salzburg, das ganz in der Tradition der klassischen Operette steht, zeigt Lehárs „Zarewitsch“ in einer Inszenierung von Lucia Meschwitz. Die musikalische Leitung hat Katalin Doman. Das Publikum darf sich am. Januar,Uhr, im Stadtgarten auf einen rundum eindrucksvollen Abend mit berührenden Melodien, opulenten Kostümen und farbenprächtigen Bühnenbildern freuen.

