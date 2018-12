Blaulicht | Freitag, 28. Dezember 2018 Freitag, 28. Dezember 2018

Tatverdächtiger Tankstellenräuber in Haft

Galerie (1 Bild)

Nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle Anfang Dezember in Schwäbisch Gmünd in der Buchstraße befindet sich ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Durch die intensiv geführten Ermittlungen rückte ein 22 Jahre alter türkischer Staatsangehöriger aus Schwäbisch Gmünd in das Visier der Aalener Kriminalbeamten. Bei einer daraufhin durchgeführten Wohnungsdurchsuchung konnten Beweismittel sichergestellt werden, welche den Verdacht der Tatbeteiligung weiter erhärteten.

22

20

12

08

12

2018

23

15

Der-​Jährige wurde am. auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen dem Haftrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ. Der Tatverdächtige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Aalen und der Staatsanwaltschaft Ellwangen zu weiteren Tatbeteiligten dauern an. Wie berichtet, hatten amumUhr zwei maskierten Männer eine Tankstelle in der Buchstraße betreten, zwei Angestellte mit einem Messer bedroht und mehrere hundert Euro Bargeld erbeutet. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb damals ohne Erfolg geblieben.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 34 Sekunden.