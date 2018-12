Schwäbisch Gmünd | Samstag, 29. Dezember 2018 Samstag, 29. Dezember 2018

Musiktheater in Weiler feierte Premiere

Fotos: Manfred Laduch

Alle drei Jahre wartet ein interessiertes Publikum auf die Weihnachtstheater-​Aufführungen des Liederkranzes Weiler. Schließlich sind die für hohe Qualität bekannt. Und so war es auch am Freitagabend wieder bei der Premiere von „Diamantenfieber“.

Die musikalische Komödie, geschrieben vom Liederkranz-​Vorsitzenden Christopher Böhmler, spielt in Gmünd und Weiler in dener-​Jahren. Untermalt wird die Handlung mit Operettenmelodien – einer schönen Mischung aus Chören, Duetten und Soli – am Klavier begleitet von Mareike Kottmann. Die Gesamtleitung liegt in den Händen von Liederkranz-​Dirigentin Kathrin Bechstein. Die Rems-​Zeitung hat sich die Premiere angesehen und berichtet in ihrer Samstags-​Ausgabe darüber.

