Schwäbisch Gmünd | Montag, 03. Dezember 2018 Montag, 03. Dezember 2018

Bürgermobil in Straßdorf am Start

Foto: esc

Ab sofort steht beim Straßdorfer Bezirksamt das Bürgermobil des DRK-​Kreisverbandes. Am Mittwoch starten die Fahrdienste für mobilitätseingeschränkte Menschen im Gmünder Stadtteil. 22 Bürgerinnen und Bürger werden sich dafür ehrenamtlich engagieren.

Bereits am Montag, als alle Beteiligten das neue Straßdorer Bürgermobil vorstellten, riefen bei Gisela Neuwirth vom DRK Ortsverband StraßdorfMenschen an, die das Bürgermobil für eine wichtige Fahrt buchen wollten. Bürger und Bürgerinnen aus Straßdorf, Metlangen, Reitprechts, Schönbronn und den Außengehöften des Gmünder Stadtteils können ab sofort das DRK-​Bürgermobil Straßdorf in Anspruch nehmen. Zu seiner ersten Fahrt startet der Fahrdienst am Mittwoch. Wie das Bürgermobil gebucht werden kann, erfahren Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 27 Sekunden.

