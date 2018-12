Blaulicht | Montag, 03. Dezember 2018 Montag, 03. Dezember 2018

Fahndung nach Einbrecher im Remstal

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Nach einem Einbruchsversuch in Rommelshausen fahndet die Polizei derzeit mit mehreren Streifenbesatzungen und einem Polizeihubschrauber nach einem flüchtigen Täter.

Der Unbekannte hatte am Montag,. Dezember, kurz vorUhr die Scheibe zu einem Einfamilienhaus in derJägerstraße eingeschlagen und war hierbei von einem Zeugen überrascht worden. Der Täter flüchtete zu Fuß in Richtung Bussardstraße. Der Täter ist circacm groß und war dunkel gekleidet, trug eine graue Jogginghose und eine schwarze Baseballmütze. Wer hat eine solche Person gesehen oder kann aktuell Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben? Hinweise erbittet das Polizeirevier Fellbach, Telefon/​

