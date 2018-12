Sport | Montag, 03. Dezember 2018 Montag, 03. Dezember 2018

Normannias Fußballerinnen verteidigen den Hallentitel erneut

Galerie (1 Bild)

Foto: Bezirk Ostwürttemberg

In der Essinger Schönbrunnenhalle sind die Bezirksmeisterschaften der Frauen ausgetragen worden. Der 1 . FC Normannia Gmünd hat erneut den Titel als Bezirks-​Hallenmeister verteidigen können.

In der Vorrunde konnte sich in der Gruppe A der FC Ellwangen vor dem punktgleichen 1 . FC Normannia Gmünd I, Söhnstetten und Alfdorf durchsetzen. In der Gruppe B rangierte der TSV Ruppertshofen auf Platz eins, ebenfalls punktgleich mit der zweiten Normannia-​Mannschaft vor der SG Neuler/​Wasseralfingen und dem RSV Hohenmemmingen. In der Gruppe C stand die SG Ebnat/​Wasseralfingen in der Abschlusstabelle ganz oben, punktgleich dahinter platzierte sich die Mannschaft des TV Steinheim. Dritter wurde in dieser Gruppe der TSV Hüttlingen vor dem FC Mögglingen und FV Sontheim.





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Dienstagsausgabe der Rems-​Zeitung.



Im Finale bezwang der FCN die SG Ebnat/​Waldhausen knapp mit. Der TV Steinheim siegte im kleinen Finale gegen den. FC Normannia Gmünd II mitund freute sich über die Bronzemedaille.Frauenmannschaften waren angetreten, um den Bezirksmeistertitel in der gut besuchten Essinger Halle auszuspielen. Bis zum Finale wurden tolle Paarungen geboten. Gespielt wurde in drei Gruppen mit fünf beziehungsweise vier Mannschaften. Alle Spiele wurden sehr engagiert geführt, die fairen Partien waren eine echte Werbung für den Frauenfußball. Durch das Turnier führten Sarah Frey, Susann Heckmann, Helmut Vogel und Roland Wagner.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 54 Sekunden.

