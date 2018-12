Blaulicht | Montag, 03. Dezember 2018 Montag, 03. Dezember 2018

Viele neue MTW: Husarenstück von Landrat Klaus Pavel und Kreisbrandmeister Otto Feil

Foto: Heino Schütte

Zahlreiche Feuerwehren im Ostalbkreis dürfen sich auf ein sprichwörtliches Husarenstück von Kreisbrandmeister Otto Feil und Landrat Klaus Pavel freuen: 30 neue Mannschaftstransportwagen (MTW) können auf einen Schlag und zudem kostengünstig für die Ostalb-​Feuerwehren beschafft werden.

Diese MTW sind vielfältig einsetzbare Arbeitstiere für den Einsatz-​Alltag der Feuerwehren, helfen zudem tatkräftig bei der Nachwuchsförderung, wenn’s beispielsweise bei den Jugendfeuerwehren — um nur eines von vielen Beispielen zu nennen — ins Zeltlager geht. Bei Neu– und Ersatzbeschaffungen dieser Norm-​Fahrzeuge war in den Städten und Gemeinden aufgrund einer ausbleibender Landes-​Förderung und gleichzeitiger Nachfrage ein gewisser Notstand ausgebrochen. Pfiffig haben das Problem nun Kreisbrandmeister Otto Feil und Landrat Klaus Pavel mit einer interkommunalen und wirtschaftlich sinnvollen Sammelauschreibung gelöst. Dafür gab’s am Montag bei der Fahrzeug-​Übergabe auch die Ehrennadel des Jugendfeuerwehr-​Landesverbands, überreicht von Jugend-​Kreischef Daniel Maier. Ostalb-​Vermutung: In ganz Deutschland nachahmenswert. Mehr zum Thema am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 36 Sekunden.

