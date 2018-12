Rems-Murr | Montag, 03. Dezember 2018 Montag, 03. Dezember 2018

Weihnachtsfeier rund um die Mühle

Galerie (1 Bild)

Foto: pr

Die vierte Mühlenweihnacht im Schwäbischen Wald findet dieses Jahr am 15 . und 16 . Dezember an der Glattenzainbachmühle in Kirchenkirnberg statt.

Kein Markt, jedoch viel Stimmung und Programm, dazu wenige ausgewählte leckere, Speisen und Getränke aus der Region, das verspricht die Mühlenweihnacht an der Kirchenkirnberger Glattenzainbachmühle. Mühle und Gelände sind mit tausend Lichtern und zahlreichen Feuerschalen in stimmungsvolles Licht getaucht. Kleine Essensständchen – 100% regional -, die große Feuerstelle, Bastelangebote, Weihnachtsgeschichten mit der Schwäbischen Waldfee und Führungen in der Mahlstube, Adventsquiz, lustige Spiele, wie Christbaumweitwurf und Weihnachtsmänner-​Kegeln, Weihnachtsdüfte, weihnachtliche Klänge, geführte Kurztour, Licht– und Feuerjonglage, Fackelwanderungen.“ und vieles mehr. Termin ist Samstag, 15. Dezember, ab 14 Uhr und Sonntag, 16. Dezember, ab 11 Uhr.



Nähere Auskunft zur Mühlenweihnacht geben gerne die Naturparkführer Dr. Manfred Krautter, Telefon 07181/​83994, Mail: eudea@​gmx.​de und Walter Hieber, Telefon 07182/​935697, Mail: Info@​waldentdecker.​de. Den jeweils aktuellen Programmplan gibt es auf www​.waldent​decker​.de.

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 40 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!