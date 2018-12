Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 30. Dezember 2018 Sonntag, 30. Dezember 2018

Ein großer Schritt in Richtung Kindernotarztwagen

Die Firma Drei König Lebensmittelservice aus dem Lindenfeld Schwäbisch Gmünd spendete für das Projekt „Kindernotarztwagen“ 5000 Euro. Damit ist das Projekt einen großen Schritt vorwärts gekommen, insgesamt werden Spendenmittel in Höhe von 50 000 Euro benötigt. Die notwendige Sonderausstattungeines Kindernotarztwagen gehört nicht zur Standardausstattung der Rettungswagen.

Nanina Preisler und Klaus Fischer konnten sich bei der Spendenübergabe einen wichtigen Eindruck über die Behandlung von Kleinkindern und Frühchen auf der LevelStation im Stauferklinikum verschaffen. Kreisgeschäftsführer Bruno Bieser bedankte sich sehr herzlich bei Nanina Preisler und Klaus Fischer im Namen der ganzen Rotkreuzfamilie. Warum die Sonderausstattung so wichtig für den Kindernotarztwagen ist, erfahren Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.

Edda Eschelbach.

