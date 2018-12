Sport | Sonntag, 30. Dezember 2018 Sonntag, 30. Dezember 2018

SG Bettringen holt sich den Titel gegen spielfreudige Normannia-​Jugend

Es ist eines der Highlights im Hallenfußball-​Turnierkalender im Altkreis Gmünd: An diesem Wochenende hat die SG Bettringen erneut seinen Intersport-​Schoell-​Cup in der Uhlandhalle veranstaltet. Bei der sechsten Auflage hat sich Gastgeber SG Bettringen den Titel ergattert und damit die Sportfreunde Lorch beerbt.

Im Hauptfeld am Sonntag dann aber mussten die Junioren der Gastgeber die Segel streichen, schieden in der Gruppenphase aus, ganz knapp hinter den Aktiven der SGB. Im ersten Viertelfinale dann mühte sich das Maier-​Team zu einem 1 : 0 gegen den TSV Mutlangen, der gute Einschussmöglichkeiten liegenließ, dabei auch häufig am starken Bettringer Schlussmann Manuel Ziesel scheiterte. Das zweite Viertelfinale zwischen dem Bezirksligisten SV Neresheim und dem B-​Ligisten FC Spraitbach versprach dann eine Menge, standen sich diese beiden Mannschaften doch noch im letzten Gruppenspiel gegenüber und trennten sich spektakulär 4 : 4 . Allen voran Alin Fuchs sorgte dafür, dass sich die Spraitbacher bei diesem Turnier prächtig verkauften, mit acht Treffern ist er am Ende auch als bester Torschütze ausgezeichnet worden. Um so bemerkenswerter, denn es fehlten ihm noch Spiele gegenüber der Konkurrenz, denn sein FCS musste sich gegen Neresheim 2 : 3 geschlagen geben. Das gleiche Ergebnis sahen die zahlreichen Zuschauer dann im dritten Viertelfinale zwischen dem FC Ermis Gmünd und den Sportfreunden Lorch. Die Lorcher, die mit einer zusammengewürfelten Mannschaft aus Jugend, erster und zweiter Mannschaft angetreten waren, siegten mit 3 : 2 . Ermis hielt in dieser Partie gut mit, das vorentscheidende 3 : 1 fiel erst zwei Minuten vor dem Abpfiff.





Dass es am Ende zum Turniersieg für die Gastgeber der SG Bettringen reichen würde, davon war nach einer holprigen Gruppenphase noch nicht zu denken, wie auch Trainer Bernd Maier am Ende zugab. Soeben noch als Gruppendritter zog man ins Viertelfinale ein. „Wir sind schwer ins Turnier gekommen und hatten eigentlich schon Glück, überhaupt in die K.o.-Phase zu kommen“, so Maier.Bereits am Samstag ging es los mit dem Qualiturnier, bei dem sich insgesamt drei Teams durchsetzten, die beim Hauptturnier am Sonntag dabei sein konnten. Durchgesetzt hatten sich als Sieger Ermis Schwäbisch Gmünd, das sich im Finale gegen den FC Spraitbach mitdurchgesetzt hatte. Neben diesen beiden Finalisten hat sich noch das Juniorenteam der SG Bettringen qualifiziert und vor heimischem Anhang in der Uhlandhalle für frenetischen Jubel gesorgt. Die SGB-​Nachwuchskicker hatten sich im kleinen Finale mitgegen den SV Lautern durchgesetzt.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

