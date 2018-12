Schwäbisch Gmünd | Montag, 31. Dezember 2018 Montag, 31. Dezember 2018

Viel Obst – viel Öchsle beim Silvestermosten

Galerie (4 Bilder)

Fotos: Gerhard Nesper

Bereits zum vierten Mal veranstaltete die Mosterei Seiz in Straßdorf das traditionelle und deutschlandweit einzige „Silvestermosten“, das sich zum Silvestertreff aller Most– und Saftfreunde entwickelt hat.

Diese außergewöhnliche Aktion wurde wie in den vergangenen Jahren am letzten Tag des Jahres angeboten. Im Gegensatz zum letzten Jahr, in dem die Obsternte auf einem historischen Tiefpunkt war und demzufolge nur ein Kunde aus Lorch-​Waldhausen lediglichLiter Apfel– bzw. Süßmost mit nach Hause nehmen konnte, waren es am MontagKunden, schließlich warein besonders gutes Obstjahr, was man auch daran sieht, dass vielerorts noch jede Menge an Äpfeln und Birnen auf den Wiesen liegen oder noch an den Bäumen hängen.Wieviel Obst verarbeitet wurde und wie hoch der Öchsle-​Grad in diesem Jahr ausfiel, steht in der Mittwochausgabe der Remszeitung.

Veröffentlicht von Gerhard Nesper.

