Dartsport: Over The Tops souverän beim Letzten Full Bull

Am vergangenen Spieltag ist der Gögginger Dartclub Over The Tops gegen den aktuell Tabellenletzten der B-​Liga, Full Bull, angetreten. Was sich zunächst nach einer einfachen Aufgabe anhört, stellte sich für die Gögginger kniffliger da, als gedacht — dennoch sprang letztlich ein mehr als deutlicher 16 : 2 -Erfolg heraus.

In der Startaufstellung standen André Reupke, Heiko Schubert, Sylvia Kalina und Harald Ziegler. Das erste Doppel wurde direkt spannend – es ging ins Entscheidungsleg. Reupke und Schubert behielten die Nerven und gewannen. Ziegler und Kalina holten sich einen klaren-Sieg.Die erste Einzelrunde blieb weiter eindeutig: drei von vier Spielen entschieden die Over The Tops mitfür sich. Das Spiel von Kalina ging in ein Entscheidungsleg. Dieses gewann dann der Gegner –für GöggingenIn der zweiten Runde zeigten die Gögginger, warum sie auf dem zweiten Tabellenplatz stehen. Alle vier Spiele wurden gewonnen. Zwei davon in einem dritten Leg, der Sieg stand mit demquasi fest, ein Sieg fehlte noch.Endspiel steht bevor

