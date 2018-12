Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 04. Dezember 2018 Dienstag, 04. Dezember 2018

Weitere Wellcome-​Engel werden gesucht

So groß die Freude bei der Geburt eines Kindes auch ist, so groß ist auch die Herausforderung in den darauffolgenden Wochen und Monaten. Eine Zeit, in der Hilfe und Unterstützung Gold wert ist. Wohl dem, der Familie und Freunde in der Nähe hat. Für alle anderen sind die Wellcome-​Ehrenamtlichen da. Im Altkreis Gmünd sind die Engel, wie sie hier genannt werden, seit 2012 im Einsatz.

Wenn die beiden Wellcome-​Engel Ute Kessler und Nina Groß von ihren Einsätzen berichten, dann sind die Erzählungen immer begleitet von einem Lächeln auf den Lippen. „Für uns ist es ein kleiner Aufwand, aber wir erreichen ganz viel“, berichtet Groß, die selbst drei Töchter im Alter von acht, zehn und zwölf Jahren hat. Als Ehrenamtliche für Wellcome tätig ist sie immer in den Vormittagsstunden. Dann, wenn ihre eigenen Kinder in der Schule sind. Was es bedeutet, als Wellcome-​Engel tätig zu sein und welche Voraussetzungen man mitbringen muss, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 40 Sekunden.

