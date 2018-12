Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 05. Dezember 2018 Mittwoch, 05. Dezember 2018

Adventsserie: Blick in die hausinterne Kapelle der Franziskanerinnen

Galerie (1 Bild)

Foto: nb

Wie viele andere Orte im Kloster der Franziskanerinnen ist auch die kleine, hausinterne Kapelle sehr schlicht gehalten. Es ist ein Ort, an dem in aller Stille gebetet wird. Zugleich auch ein Raum des Abschieds von verstorbenen Mitschwestern.

2000

Die Kapelle selbst ist so alt wie das Kloster. Und damit noch ziemlich jung, schließlich stammt der Klosterbau aus dem Jahr. Welche Gegenstände ein wenig älter sind und wann die Kapelle sonst noch genutzt wird, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 20 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!