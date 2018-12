Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 05. Dezember 2018 Mittwoch, 05. Dezember 2018

Adventsserie: Der Glockenturm des Heilig-​Kreuz-​Münsters

Galerie (5 Bilder)

Fotos: esc

Es ist eines der ältesten noch stehenden Gebäude in Schwäbisch Gmünd. Erbaut zu Beginn des 13 . Jahrhunderts, diente es in der Stauferzeit einer wohlhabenden Familie als Wohnhaus. Anfang des 16 . Jahrhunderts wurde es zum Glockenturm umgebaut und ist seither die Heimat der vier Glocken des Heilig-​Kreuz-​Münsters.

Der Leiter der Münsterbauhütte, Manfred Kühn, ist einer der Wenigen, die die Tür zum Glockenturm öffnen dürfen. Und er kennt auch die dürftigen überlieferten Fakten dazu. Der dreigeschossige Turm ist bis zum obersten AbschlussMeter hoch. Erbaut worden sei das alte romanische Wohnhaus am heutigen Glockgässle in den Jahren/​, erzählt Manfred Kühn. Es seien Balken im Innenraum zu sehen, die auf das Jahrdatiert werden können. „Sie könnten später eingefügt sein“, weiß der Steinmetz. Wie es dazu kam, dass die vier Glocken des Münsters seit vielen Jahren in dem ehemaligen Wohngebäude nebenan läuten, erfahren sie im fünften Teil unserer Adventsserie „Wir öffnen Türen“ am Mittwoch,. Dezember.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 39 Sekunden.

