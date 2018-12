Sport | Mittwoch, 05. Dezember 2018 Mittwoch, 05. Dezember 2018

„Meine Nummer, meine Weihnacht“, Törchen fünf: Fischer ist Waldstettens Zidane

Die Serie „Meine Nummer, meine Weihnacht“ ist der sportliche Adventskalender, der Sie, liebe Leser, durch die Adventszeit führt. Entsprechend ihrer Rückennummern in ihren Vereinen öffnen wir jeden Tag ein Türchen mit einem Sportler der Region und erfahren, wie das jeweilige Fest sein soll.

Weihnachten verbindet „Eddy“ Fischer vor allem mit wenig Hektik und Stress und ruhigen Tagen. „Da geht es bei uns immer sehr entspannt und gemütlich zu. Gefeiert wird im Kreise der Familie.“







Die ausführliche Geschichte zu Fischers Weihnachtsfest gibt es am Mittwoch in der Rems-​Zeitung. Hinter Törchen sechs verbirgt sich eine Sportlerin, die mit ihrem Team nach fast einjähriger Verletzungspause wieder angreift.



In der vierten Ausgabe unserer Adventsserie „Meine Nummer, meine Weihnacht“ steht Edgar Fischer vom Fußball-​Landesligisten TSGV Waldstetten im Fokus. Für ihn steht Weihnachten ganz im Zeichen der Familie.Auf seinem Trikot hat Edgar Fischer schon seit Jahren die Nummer fünf stehen. „Es gibt eigentlich keinen bestimmten Grund dafür“, sagt der Ur-​Waldstetter zunächst, nennt dann aber doch noch in Person des Weltfußballers der Jahreundein Argument, das für die Fünf spricht. „Zinédine Zidane hat zum Schluss seiner Karriere diese Nummer getragen. Er war ein super Kicker“, sagt Fischer über den französischen Welt– und Europameister, der zuletzt als Trainer von Real Madrid dreimal in Folge die Champions League gewann. Außerdem passe diese Zahl auf seinem TSGV-​Trikot ganz gut zu seiner Position als Innenverteidiger und Abwehrchef des amtierenden Landesliga-​Vizemeisters.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 59 Sekunden.

