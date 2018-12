Ostalb | Mittwoch, 05. Dezember 2018 Mittwoch, 05. Dezember 2018

Mutlangen: „Pavillon“ am Lammplatz verzögert sich weiter

Galerie (1 Bild)

Foto: rw

Ein Jahr nach dem Ausstieg des ersten Pächters ist der Gastro-​Pavillon am Mutlanger Lammplatz noch immer nicht eröffnet. Jetzt geht Bürgermeisterin Stephanie Eßwein von einem Termin „Ende Januar“ aus.

8

Die gläserne Architektur ist ja eine schön transparente Sache: Seit Wochen können die Passanten und Autofahrer in der Hauptstraße sehen, wie im „Pavillon“ Tische und Stühle gestapelt sind, sich aber sonst nichts tut.Ursprünglich hätte der Gastro-​Betrieb namens „Pavillon“ im April eröffnen sollen, dann im Oktober. Zur mit viel Festivitäten begangenen Einweihung der neuen Mutlanger Ortsmitte am. September reichte es nicht. Und so wie es aussieht, wird es dieses Jahr nichts mehr mit der Eröffnung.

Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

Lesedauer: 27 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!