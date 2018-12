Blaulicht | Mittwoch, 05. Dezember 2018 Mittwoch, 05. Dezember 2018

Schon wieder: Radmuttern gelöst

Die Fahrerin bemerkte den Umstand und suchte eine Werkstatt auf, ohne dass ein Schaden eintrat. Am 27. November wurden in einem weiteren Fall an einem anderen Twingo, der in derselben Straße abgestellt war, die Radmuttern am linken Vorderrad gelöst. Hinweise bezüglich verdächtiger Wahrnehmungen nimmt in beiden Fällen der Polizeiposten Lorch unter Telefon 0 71 72/​73 15 entgegen.

Am Dienstagvormittag wurde angezeigt, dass bereits zwischen dem. und. November an einem Renault Twingo in Lorch alle zehn Radmuttern der beiden Vorderräder gelöst wurden. Der Pkw stand zu diesem Zeitpunkt Im Osterfeld. In jüngster Zeit waren ähnliche Fälle im Bereich Bettringen/​Bargau aufgetreten.

