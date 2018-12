Spieltisch mit Skulpturen

Kultur | Mittwoch, 05. Dezember 2018 Mittwoch, 05. Dezember 2018

Bei Glühwein und Gebäck klingt die laufende Ausstellung im Museum Villa Seiz am Sonntag, 9 . Dezember, 15 Uhr, aus.

1954

1927

2013

Der Kunst– und Ornithologie-​Historiker Marcel Joller Kunz wird in einer humorvoll poetisch voranschreitenden Lesung unter dem Motto „So kann man es auch sehen“ akustisch subtil begleitet vom Perkussionisten Pit Gutmann: „So kann man es auch hören“.Dan Pyle (USA, *) zeigt Kohlezeichnungen von menschlichen Körpern und Objekten. Pyles Arbeiten reflektieren seinen Enthusiasmus für das Detail, was dazu führt, dass seine Arbeiten im ersten Augenblick oftmals für Fotografie gehalten werden.Der Bildhauer Willi Gutmann (Schweiz,) fertigte kinetische Objekte an, die ein Spiel der Körper, der Linien, des Lichtes und des Raumes darstellen. Die kinetischen Objekte von Willi Gutmann regen zur Interaktion an. Es wird einen „Spieltisch“ in der Villa Seiz geben, mit zahlreichen Werken zum anfassen.

