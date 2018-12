Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 06. Dezember 2018 Donnerstag, 06. Dezember 2018

Lücke in der Nahversorgung im Stadtteil Bettringen geschlossen

Ein Stadtteil, in dem rund 10 000 Leute wohnen mit nur noch einem einzigen großen Lebensmittelmarkt? Nach der Schließung einer Netto-​Filiale in Unterbettringen hat nach den Worten von Ortsvorsteherin Brigitte Weiß etwas gefehlt. Diese Lücke wurde nun durch einen großen EDEKA-​Markt auf dem Lindenfeld geschlossen.

Am heutigen Donnerstag,. Dezember, öffnet das neue Geschäft seine Türen erstmals für die Kunden. Am Vorabend gab es eine interne Eröffnungsfeier, die angesichts der vielen Gäste schon eine kleine Bürgerversammlung war. Und in der Ausgabe vom. Dezember berichtet die Rems-​Zeitung über die Eröffnung — auch im Rahmen einer großen Sonderveröffentlichung.

