„Meine Nummer, meine Weihnacht“, Törchen sechs: Bei Lisa Denzinger gehört das Singen dazu

Die Serie „Meine Nummer, meine Weihnacht“ ist der sportliche Adventskalender, der Sie, liebe Leser, durch die Adventszeit führt. Entsprechend ihrer Rückennummern in ihren Vereinen öffnen wir jeden Tag ein Türchen mit einem Sportler der Region und erfahren, wie das jeweilige Fest sein soll.

Im kleinen Kreis wird Lisa Denzinger an Heilig Abend mit ihrer Familie die weihnachtlichen Feierlichkeiten eröffnen. „Das gemeinsame Singen gehört da bei uns auch immer dazu“, sagt die 28 -​Jährige. „Mein Vater spielt richtig gut Klavier und begleitet uns immer“, fügt sie hinzu. Auf dem Programm steht dann auch das Spielen eines Gesellschaftsspieles. Zu einem gelungenen Weihnachtsfest zählen für Denzinger aber auch die Geschenke. Um die möchte sie sich ab Samstag kümmern. Besucht werden an Weihnachten nicht nur ihre Tante und ihr Onkel, die in Oberjettingen bei Nagold wohnen. Auch bei der Familie ihres Partners wird sie dieses Jahr einen der beiden Feiertage verbringen.





Den ausführlichen Bericht zu Lisa Denzingers Weihnachtsfest lesen Sie in der Donnerstagsausgabe der Rems-​Zeitung. Hinter Törchen sieben befindet sich dann wieder eine Sportlerin, die es in diesem Jahr nach Hamburg zieht.



„Mit der Familie natürlich“, lautet Lisa Denzingers spontane Antwort auf die Frage, wie sie am liebsten Weihnachten feiert. In der sechsten Folge unserer Adventsserie ist die in der vergangenen Saison wegen eines Kreuzbandrisses verletzt ausgefallene Volleyballerin des Regionalligisten DJK Gmünd an der Reihe.

