Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 06. Dezember 2018 Donnerstag, 06. Dezember 2018

RZ-​Adventsserie: Türchen auf zur überraschenden Unterwelt der Stadtverwaltung

Foto: hs

Das Gmünder Rathaus kennt jeder, spätestens beim Gang ins Bürgerbüro oder beim Besuch einer Gemeinderatssitzung. Doch da gibt’s noch eine verborgene Unterwelt.

Im Rahmen der beliebten Adventsserie der Rems-​Zeitung, bei der die Gmünder Heimatzeitung ganz besondere „Türchen“ öffnet, haben wir die Katakomben der Stadtverwaltung am oberen Marktplatz besucht. Dort befindet sich vor allem die faszinierende Bauregistratur, die mit tausenden Akten die städtebauliche Entwicklung Gmünds in den letztenJahren dokumentiert. Dazu gab’s weitere Überraschungen, die wir bisweilen schmunzelnd am Freitag in der Rems-​Zeitung vorstellen.

Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 21 Sekunden.

