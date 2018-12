Ostalb | Donnerstag, 06. Dezember 2018 Donnerstag, 06. Dezember 2018

Scheint das Licht im Vereinsraum in Göggingen hell genug?

Überall sieht man Lichterglanz im Advent – und auf den ersten Blick erscheint auch der Vereinsraum in der Gögginger Gemeindehalle relativ gut ausgeleuchtet. Offenbar aber nicht hell genug für den Männerchor, denn die Sänger beklagen sich, dass sie bei der Probe die Noten nicht richtig sehen.

Nachdem sich Bürgerinnen und Bürger über noch nicht angebrachte Markierungen in der Tempo-​-​Zone im Wohngebiet beschwert hatten, ging es in der Sitzung des Gemeinderats relativ lange um Begriffe wie „Lumen“ oder „Kelvin“, sprich um die Leuchtkraft und die Farbtemperatur. Auch die Erhöhung der Hundesteuer und Risse im Straßenbelag waren Themen der Sitzung, über die die Rems-​Zeitung am. November berichtet.

