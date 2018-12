Sport | Donnerstag, 06. Dezember 2018 Donnerstag, 06. Dezember 2018

Sportfreunde Lorch und „Joe“ Colletti gehen ab sofort getrennte Wege

Am vergangenen Sonntag, dem letzten Spieltag in der Fußball-​Bezirksliga für dieses Jahr, haben die Sportfreunde Lorch für Aufsehen gesorgt.

„Wir haben uns am Montagabend, nach diesem Tiefschlag, zusammengesetzt. Es war ein sehr analytisches, aber auch sehr emotionales Gespräch, in dem wir übereingekommen sind, dass Joe nicht mehr als Trainer bei uns weitermacht. Beide Seiten haben das so gesehen“, erklärt Mathussek und weiter: „Joe hat auch das Gefühl gehabt, die Mannschaft nicht mehr zu erreichen. Das 0 : 10 war sicherlich nicht der Grund, aber das i-​Tüpfelchen auf diese Entscheidung seitens des Vereins und auch Joes.“ Mit Colletti den Verein verlassen wird auch sein Co-​Trainer Antonio Avigliano, ergänzte Mathussek.





Mithaben sie gegen den Aufstiegskandidaten SG Bettringen im Derby verloren. Nun hat Dennis Mathussek, Abteilungsleiter der Lorcher, bekanntgegeben, dass man sich von seinem Spielertrainer Giaocchino „Joe“ Colletti getrennt habe.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 37 Sekunden.

