24 : 24 : TSV Alfdorf/​Lorch gleicht in allerletzter Sekunde aus

In einem schon verloren geglaubten Heimspiel mit einem Zwei-​Tore-​Rückstand eine Minute vor Schluss ist den Handballern des TSV Alfdorf/​Lorch gegen die SG Schozach-​Bottwartal in der allerletzten Sekunde durch 12 -​Tore-​Mann Besnik Salja noch der Ausgleich zum 24 : 24 -Gleichstand geglückt.

Den ausführlichen Spielbericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 8 . Dezember.



Das Nachholspiel in der Lorcher Schäfersfeldhalle startete vielversprechend aus Sicht des TSV Alfdorf/​Lorch. Aus dem Spiel heraus schoss Besnik Salja, der schon zuletzt bei der HSG Schönbuch mit zehn Treffern maßgeblich am-Auswärtssieg beteiligt war, die Gastgeber dreimal in Führung und konnte auch nach knapp acht Minuten ausgleichen, nachdem die SG Schozach-​Bottwartal per Siebenmeter beimerstmals vorne gelegen war. Alfdorf/​Lorch hätte in dieser Phase durchaus in Front ziehen können, doch Jan Spindler vergab gleich zwei Siebenmeter.Die Defensive des Schlusslichts stand ordentlich und konnte sich mehrere Male auf glänzende Paraden von Torhüter Dragan Jerkovic verlassen. Weil sich der TSV Alfdorf/​Lorch aber im Angriff zusehends schwer tat, gefährlich zum Abschluss zu kommen, konnten die Gäste nach einer guten Viertelstunde mitund damit erstmals mit zwei Toren in Führung gehen. Doch davon ließen sich die Hausherren nicht beeindrucken und drehten diesen Rückstand mit einem-Lauf zur-Führung nach knappMinuten um. Besnik Salja verwandelte kurz darauf mit einem schönen Heber einen Siebenmeter zum, ehe die SG Schozach-​Bottwartal noch einmal zurückschlagen konnte. Mit dem Ertönen der Halbzeitsirene glich der nicht nur wegen seinen am Ende zehn erzielten Treffern stärkste Gäste-​Spieler Felipe Soteras Merz zumaus.

