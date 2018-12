Schwäbisch Gmünd | Freitag, 07. Dezember 2018 Freitag, 07. Dezember 2018

Adventsserie: Blick in die Küche des Schönblick-​Gästezentrums

Fotos: nb

Viele Übernachtungsgäste bedeutet vor allen Dingen auch viel Arbeit. Dies trifft auch auf den Schönblick zu, wo 555 Betten zur Verfügung stehen. Die RZ hat im Rahmen ihres Adventskalenders einen Blick in die große Küche des Hauses geworfen, wo das ganze Jahr über viel Betrieb herrscht. Auch an Heilig Abend und an Silvester sind die fleißigen Mitarbeiter im Dienst.

Nicht nur um das leibliche Wohl der Gäste kümmern sich Küchenchef Ingo Frey, die Hauswirtschafterinnen, Diätassistentinnen, Bäckerinnen, Hilfskräfte sowie FSJler und BFDler, sondern auch um das leibliche Wohl derSchönblick-​Mitarbeiter. Mit kulinarischen Speisen versorgt werden durchschnittlichPersonen am Tag; in den Höchstzeiten sind es teils bis zu. Vom Blick hinter die Kulissen berichtet die Rems-​Zeitung am Samstag in ihrer Adventstüren-​Geschichte.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 31 Sekunden.

