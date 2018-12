Schwäbisch Gmünd | Freitag, 07. Dezember 2018 Freitag, 07. Dezember 2018

Ausstellung: Dunkler Schmerz — Helle Freude

Vor drei Jahren haben Anhar und Zinah damit begonnen, zu malen. In glücklichen Momenten ebenso wie in traurigen. Nicht der künstlerische Aspekt stand im Vordergrund, sondern das Verarbeiten all der schrecklichen Erlebnisse, die ihnen in ihrem noch jungen Leben widerfahren sind. Ein Blick auf ihre Bilder genügt, um zu erahnen, was sie durchgemacht haben.

2015

Zur Ausstellungseröffnung waren all die Menschen gekommen, die den Jesidinnen, dienach Gmünd kamen, von Beginn an zur Seite standen. Und es noch immer tun. Die kreative Arbeit war ein therapiebegleitendes Angebot. „Dunkler Schmerz – Helle Freude“, der Titel der aktuellen Ausstellung im Rathaus, ist ganz bewusst gewählt. „Wir wollen diese helle Freude feiern und den dunklen Schmerz vertreiben“, so Oberbürgermeister Richard Arnold bei der Eröffnung. Vom Eröffnungsabend und der Maltherapie berichtet die Rems-​Zeitung in der Samstagausgabe.

