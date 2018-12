Schwäbisch Gmünd | Freitag, 07. Dezember 2018 Freitag, 07. Dezember 2018

Das Künstlerische steht im Vordergrund

Galerie (3 Bilder)

Fotos: pr

Nicht nur privat, sondern auch beruflich gehen Elke Weiss und Joerg Schulze seit sechs Jahren gemeinsam durchs Leben. Der Name für ihr Gestaltungskonzept, Jorelk, leitet sich von den ersten Buchstaben ihrer Vornamen ab.

Das kreative Potential ist groß. Weiss ist studierte Pädagogin und schon seit jeher kreativ tätig, Schulze ist Holzbildhauermeister und hat als solcher bereits zahlreiche Projekte auf die Beine gestellt. Viele Jahre lag sein Hauptaugenmerk darauf, mit benachteiligten Jugendlichen zusammenzuarbeiten. Eine gute und schöne Zeit mit tollen Projekten „unter den gegebenen Umständen“, so Schulze zurückblickend. Der pädagogische Ansatz steht nun nicht mehr im Vordergrund, sondern das Künstlerische. Warum das so ist und wie die Beiden arbeiten, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 29 Sekunden.

