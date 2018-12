Sport | Freitag, 07. Dezember 2018 Freitag, 07. Dezember 2018

„Meine Nummer, meine Weihnacht“, Törchen sieben: Julia Köpf zieht es nach Hamburg

Galerie (2 Bilder)

Grafik: RZ, Foto: JK

Die Serie „Meine Nummer, meine Weihnacht“ ist der sportliche Adventskalender, der Sie, liebe Leser, durch die Adventszeit führt. Entsprechend ihrer Rückennummern in ihren Vereinen öffnen wir jeden Tag ein Türchen mit einem Sportler der Region und erfahren, wie das jeweilige Fest sein soll.

Julia Köpf ist in dieser Saison mit dem FC Stern Mögglingen weitaus erfolgreicher als noch in der vergangenen Saison, als die Mögglinger Frauen nur knapp den Klassenerhalt geschafft haben. Nun aber freut sie sich auf die Feiertage, die sie im Schoß der Familie verbringen wird.



„Das Weihnachtsfest ist bei uns vor allem dazu da, Zeit mit der Familie zu verbringen. Alle finden dann den Weg irgendwie nach Hause“, berichtet Köpf. Obwohl sich das in diesem Jahr etwas anders darstellt, denn am zweiten Weihnachtsfeiertag reist der Großteil der Köpfs nach Hamburg, zu Julias Bruder Stefan. „Das Weihnachtsfest ist bei uns immer sehr schön, vor allem, weil mittlerweile viele Kinder dabei sind, meine ganzen Neffen und Nichten“, freut sich die Fußballerin. Am Heiligen Abend sind die Köpfs beim anderen Bruder, Sebastian. Ein traditionelles Essen gibt es derweil nicht. „Wir Frauen werden an Heilig Abend auf den Markt gehen und uns bei einem Glühwein überlegen, was wir abends zubereiten“, sagt Köpf lachend.

Die Rückennummer sieben trägt sie nicht bewusst, ist somit schon einmal kein Fan von Cristiano Ronaldo. „Als ich damals nach Mögglingen gewechselt bin, habe ich immer irgendeine Nummer gehabt. Irgendwann habe ich dann die sieben zu meiner Nummer gemacht – ohne großen Hintergrund“, sagt Köpf.







Den ausführlichen Bericht zu Julia Köpfs Weihnachtsfest lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 7 . Dezember. Hinter Törchen Nummer acht befindet sich ein Sportler, dessen Idol früher beim FC Liverpool dieselbe Rückennummer getragen hat.



Veröffentlicht von Alex Vogt.

Lesedauer: 71 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!