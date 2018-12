Ostalb | Samstag, 08. Dezember 2018 Samstag, 08. Dezember 2018

Fotoausstellung von Gerhard Friedl in Böbingen

Fotos: Gerhard Nesper

Zu einer Ausstellung der besonderen Art begrüßte Bürgermeister Jürgen Stempfle am Freitag Abend den Hobby-​Fotografen Gerhard Friedl und rund 50 geladene Gäste im Bürgersaal des Böbinger Rathauses.

Denn, so der Schultes, heute würden keine gemalten Bilder, sondern Fotos mit besonderer Qualität ausgestellt. Er freute sich, dass die Fotos unter dem Titel „Spiegelung, Reflexion, Struktur“ in den nächsten Wochen den Bürgersaal verschönern. Fotografiert habe bestimmt schon jeder der Anwesenden, so Stempfle weiter, aber um die Fotos so hinzubekommen bedürfte es schon eines besonderen Talents und vor allem einen Blick fürs Motiv, eine besondere Gabe, die nicht jeder habe. Einen ausführlichen Bericht bringt die Rems-​Zeitung in ihrer Montagausgabe.

