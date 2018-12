Sport | Samstag, 08. Dezember 2018 Samstag, 08. Dezember 2018

„Meine Nummer, meine Weihnacht“, Folge acht: Weil Gerrard auch die Acht hatte

Die Serie „Meine Nummer, meine Weihnacht“ ist der sportliche Adventskalender, der Sie, liebe Leser, durch die Adventszeit führt. Entsprechend ihrer Rückennummern in ihren Vereinen öffnen wir jeden Tag ein Türchen mit einem Sportler der Region und erfahren, wie das jeweilige Fest sein soll.

Und wie wird der Bettringer Weihnachten feiern? „Auf jeden Fall mit der Familie.“ Zusammen mit seinen beiden Brüdern geht es am 24 . Dezember erst zu den Eltern und am späten Abend in die St.-Cyriakus-Kirche in Oberbettringen.





Den ausführlichen Bericht zum Weihnachtsfest von Lukas Hartmann lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 8 . Dezember.



Mit den Fußballern der SG Bettringen überwintert er in der Bezirksliga auf dem zweiten Tabellenplatz. An Weihnachten steht für Lukas Hartmann die Familie im Mittelpunkt.Die Rückennummer acht trägt er schon seit vielen Jahren. „In der Jugend hatte ich oft noch die Nummer zehn“, erinnert sich Lukas Hartmann zurück. „Seit ich die Nummer aber selbst wählen kann, ist es die Acht.“ Und das hat spätestens seit dem Jahrund dem legendären Champions-​League-​Finale zwischen dem FC Liverpool und dem AC Mailand (nach Elfmeterschießen) einen Grund. Denn für die aktuell von Jürgen Klopp trainierten „Reds“ spielte damals Steven Gerrard. „Er ist mein Idol“, sagt Hartmann, der wie Gerrard im zentralen defensiven Mittelfeld spielt.

