Ostalb | Samstag, 08. Dezember 2018 Samstag, 08. Dezember 2018

Michael Rembold feiert seinen 50 . Geburtstag

Foto: gbr

Ob es weltweit einen Bürgermeister gibt, der ein herzlicheres Lachen hat? Man darf es getrost bezweifeln, denn Schultes Michael Rembold ist ein echtes Unikat und eine ausgesprochene Frohnatur. Trotzdem ist er keiner, der immer lacht. So ehrlich wie sein Lachen ist in ernsten Momenten auch sein Mitgefühl. Am Samstag, 8 . Dezember, feiert er seinen 50 . Geburtstag.

Dass Michael Remboldauch in der dritten Amtszeit nichts an Beliebtheit bei der Bevölkerung eingebüßt hat, liegt vor allem daran: Er ist durch und durch eine ehrliche Haut geblieben. Auf sein Wort und seine Hilfsbereitschaft kann man sich verlassen. Was ihn sonst noch auszeichnet schildert die Rems-​Zeitung in einer Geburtstags-​Laudatio in der Ausgabe vom. Dezember.

