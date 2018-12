Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 09. Dezember 2018 Sonntag, 09. Dezember 2018

Remstaler Weintreff

Galerie (4 Bilder)

Fotos: msi

Das Remstal „ist bekannt für seine ausgezeichneten Weine“, heißt es im Wikipedia-​Eintrag über das Remstal. Am Samstag hatten 25 Betriebe aus dem Remstal weit über 100 dieser Weine zum Remstaler Weintreff in den Prediger gebracht, wo der Rebensaft verkostet werden konnte.

„Sie sind prämiert, ausgezeichnet, sensationell“, beschrieb der Erste Bürgermeister Dr. Joachim Bläse in seiner Begrüßung, welche Weinbaubetriebe und Weine die Genießer und Weinfreunde am Abend erwarteten. „Das ist Remstal pur“, fasste er zusammen und richtete damit den Blick bereits auf das kommende Jahr und die nahende Gartenschau. Was sich am Samstagabend im Prediger abspielte, erfahren Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 26 Sekunden.

