Sport | Sonntag, 09. Dezember 2018 Sonntag, 09. Dezember 2018

TV Bargau und SG Bettringen gründen Handballspielgemeinschaft

Galerie (1 Bild)

Grafik: RZ

Die Handballabteilungen der beiden Vereine TV Bargau und SG Bettringen werden zur nächsten Saison 2019 /​ 2020 eine Handballspielgemeinschaft gründen.

2014

2019

20

Die Verantwortlichen des TV Bargau und der SG Bettringen haben satzungsgemäß und jeweils einstimmig der Gründung einer HSG zugestimmt. Diese Handballspielgemeinschaft folgt damit der bereits seiterfolgreich etablierten Jugendspielgemeinschaft SG Bargau/​Bettringen.Mit der Gründung dieser Handballspielgemeinschaft gehen die Handballer aus Bettringen und Bargau den nächsten logischen Schritt und führen die freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Spielerinnen und Spieler der Jugendmannschaften dadurch ab der Saison/​auch im aktiven Bereich fort.Zur neuen Saison wird die Meldung von bis zu sechs aktiven Mannschaften angestrebt. Diese werden ausgeglichen in beiden Gmünder Stadtteilen ihre Heimspiele austragen. Der sportliche Anspruch der ersten Mannschaften bei den Herren und Damen ist jeweils die Teilnahme am HVW-​Spielbetrieb.Die HSG Bargau/​Bettringen wird in insgesamt fünf Ressorts aufgegliedert, wobei die Ressortleiterposten gleichermaßen von beiden Stammvereinen besetzt werden sollen. Die Verantwortlichen des TV Bargau und der SG Bettringen freuen sich auf die künftige Kooperation.

Veröffentlicht von Alex Vogt.

Lesedauer: 41 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!