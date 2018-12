Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 09. Dezember 2018 Sonntag, 09. Dezember 2018

Unterschiedliche Bewertung der langen Einkaufsnacht

Fotos: vog, esc

Der Abend hätte auch im wahrsten Sinn des Wortes ins Wasser fallen können. Doch leichter Nieselregen schreckte die Kundschaft nicht ab, die lange Einkaufsnacht für einen Stadtbummel zu nutzen. Der Einzelhandel sah den Abend differenziert.

„Meine Erwartungen waren wegen der schlechten Wetterprognosen sehr niedrig“, sagt Markus Herrmann, Chef der TouristikMarketing Gesellschaft. Sie seien jedoch weit übertroffen worden. „Es ist schon viel los in der Stadt.“ Wie Vertreter und Vertreterinnen des Einzelhandels die lange Einkaufsnacht einschätzten, erfahren Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.

