Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 01. Februar 2018 Donnerstag, 01. Februar 2018

223 neue Referendare am Lehrerseminar

Galerie (2 Bilder)

Fotos: rw

Am „größten Kombiseminar“ im Land beginnen 223 PH-​Absolventen den zweiten Teil ihrer Ausbildung. Sie werden als Referendare an den Ausbildungsschulen tätig sein und das praktische Rüstzeug für ihren Beruf erhalten.

223

2

Den Vorbereitungsdienst verbringen die Referendare am Seminar für Didaktik und Lehrerbildung in der Lessingstraße und an den Ausbildungsschulen. Der größere Teil derjungen Frauen und Männer hat ihr Studium an der Pädagogischen Hochschule in Schwäbisch Gmünd absolviert – auf vier Jahre Studium folgen noch einmal anderthalb Jahre des Lernens, Einübens und des Sammelns von Erfahrungen im Beruf. Wie das vor sich geht, machte eine Stop-​Motion-​Animation der Fachdidaktik Kunst deutlich – von Level zu Level nimmt der Referendar mehr in sich auf. „Schüler können nicht motivierter sein als ihre Lehrer“, sagte Seminardirektorin Kristine Schmid. Mehr in der RZ vom. Februar.