Ostalb | Donnerstag, 01. Februar 2018 Donnerstag, 01. Februar 2018

Der Lehrermangel wirkt sich auch in Durlangen aus

Galerie (1 Bild)

Foto: esc

„Mangelhafte Lehrerversorgung: Grundschulen droht prekäre Arbeitssituation“ – so lautet die Überschrift einer Pressemitteilung des Verbandes Bildung und Erziehung zum Thema Lehrermangel. Auch im Altkreis Schwäbisch Gmünd ist der Lehrermangel an Grundschulen zu spüren, wie das Beispiel der Durlanger Grundschule zeigt.

Die Situation an der Christoph-​von-​Schmid-​Schule war zunächst gut. Die kommissarische Rektorin der Durlanger Grundschule, Maria-​Anna Pfleghar, erzählt: „Wir fühlten uns als Glücksfall. Alle Pläne für das Schuljahr standen. Wir hatten alle Lehrkräfte, die wir brauchen. Dachten wir.“ Dann wurde am zweiten Schultag eine neue Lehrerin krank. Und zwar für den Rest des Schuljahres. Sie war Klassenlehrerin einer der beiden vierten Klassen. Und es war keine Vertretung greifbar. Wie der Stand inzwischen ist, erfahren Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.