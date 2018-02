Sport | Donnerstag, 01. Februar 2018 Donnerstag, 01. Februar 2018

Deutsche Mannschaftsmeisterschaften: Schwimmverein Gmünd mit sechs Mannschaften am Start

Galerie (1 Bild)

Foto: vog

Am kommenden Wochenende steht der Deutsche Mannschaftswettbewerb (DMS), die Kult-​Meisterschaft des Vereinssports in der Individualsportart Schwimmen, an. Gemeinsam starten Spitzenathleten mit ihren jüngeren Vereinskollegen und treten über ungewohnte Strecken an.

Die erzielten Zeiten werden in Punkte umgerechnet. Dabei ergibt sich ein besonderes Zusammengehörigkeitsgefühl. „Tschambo“, der Schlachtruf der Gmünder Schwimmer, wird am Wochenende gleich bei vier Wettkämpfen durch drei Hallenbäder hallen.In Wiesbaden-​Kleinfelchen möchte die erste Herrenmannschaft des SV Gmünd am Samstag abUhr beim Wettbewerb der. Bundesliga Süd an einem Podestplatz schnuppern. Im Gmünder Hallenbad wird sich am Sonntag abUhr die erste Frauenmannschaft in der Oberliga Baden-​Württemberg gut behaupten wollen. Die zweiten SVG-​Mannschaften der Frauen und Herren streben am Sonntag abUhr im Alfred-​Reichle in Cannstatt den Aufstieg aus der Bezirks– in die Württembergliga an und im heimischen Hallenbad an der Goethestraße haben die Jungen und vor allem die Mädchen (Jahrgangund jünger) des Gmünder Schwimmvereins am Sonntag abUhr gute Chancen auf Podestplätze und Meisterschaftsmedaillen.„Dieses Wochenende stellt unseren Verein nicht nur vor große sportliche, sondern vor allem vor organisatorische und logistische Herausforderungen“, weiß Roland Wendel. Der SVG-​Vorsitzende ist aber zuversichtlich, „dass wir alles dank unserer vielen ehrenamtlich hochengagierten Mitgliedern meistern werden.“ Mehr dazu lesen Sie in der RZ vom. Februar.