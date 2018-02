Sport | Donnerstag, 01. Februar 2018 Donnerstag, 01. Februar 2018

TSB Gmünd: Der Tabellensiebte TV Weilstetten ist in Straßdorf zu Gast

Am Samstagabend ( 19 . 30 Uhr) empfängt der TSB Schwäbisch Gmünd in der Handball-​Oberliga in der Straßdorfer Römersporthalle den Tabellensiebten TV Weilstetten. Wieder geht es um alles, was auch TSB-​Trainer Michael Hieber bewusst ist.

Möchte man nicht die gesamte Saison in Betracht ziehen, dann lässt sich aber dennoch festhalten: aus den guten Vorsätzen für das Jahrist nicht viel übrig geblieben beim Gmünder Handball-​Aushängeschild TSB. Drei Niederlagen stehen bereits aus drei Spielen zu Buche. Dreimal hat die Hieber-​Sieben überGegentore kassiert und dreimal weniger alsgeschossen. Zu wenig, um sich in der Oberliga zu halten, was auch Trainer Michael Hieber weiß und bereits mehrfach anmahnte.Mit dem Tabellensiebten TV Weilstetten kommt am. Spieltag zumindest tabellarisch gesehen ein ähnliches Kaliber auf den TSB zu wie es in der vergangenen Woche Söflingen war (-Niederlage, d. Red.). „Aber Weilstetten hat deutlich mehr Punkte auf dem Konto“, grätscht Hieber direkt dazwischen, sagt aber auch, dass die Liga verdammt eng beieinander sei. Die deutliche Pleite in Söflingen bezeichnet Hieber als vorläufigen Negativpunkt, den es nun auszumerzen gilt. „Die Jungs müssen nicht nur nach sich schauen, sondern auch bereit sein, die Fehler des anderen auszumerzen. Nur so werden wir aus dieser Situation herauskommen.“ Den ausführlichen Vorbericht lesen Sie in der RZ vom. Februar.