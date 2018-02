Sport | Sonntag, 11. Februar 2018 Sonntag, 11. Februar 2018

Carina Vogt: Nun auch noch im Training gut

Galerie (1 Bild)

Foto: Archiv

Wenn man sich so auf der Ostalb in den vergangenen Tagen so umgehört hatte, da hatte der Aberglaube seine festen Platz eingenommen, wenn es um die Chancen von Carina Vogt beim Skispringen bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang geht (Montag 13 . 50 MEZ).

(pm/​läm). Denn die Trainingsleistungen der ersten Skisprung-​Olympiasiegerin waren bislang eher mau – und genau das waren sie auch beim damaligen Goldgewinn.b Alle waren somit frohen Mutes, die es mit der Frau von der Ostalb halten.Nun aber überzeugte Vogt im letzten Training am Sonntag dann aber doch noch, was den Abergläubigen aber nicht sonderlich zu schaffen machen sollte. Bei schwierigen Windverhältnissen traten die Frauen zum letzten Training an. Es waren die idealen Voraussetzungen für den Wettkampf, denn am Montagabend Ortszeit sollen ähnliche Wetterverhältnisse vorherrschen. Das Olympische Damen-​Skispringen mit Gmünds Sportlerin des Jahres wird am Rosenmontag abUhr live im Fernsehen bei Eurosport übertragen. AbUhr öffnen sich die Türen in der Degenfelder Kalte-​Feld-​Halle zum gemeinsamen Mitfiebern beim Public Viewing mit Großleinwand. Alle Vereinsmitglieder, die gesamte Bevölkerung und alle Skisprungfans der Region sind ganz herzlich zu diesem (zumindest für die nächsten vier Jahre) einmaligen Event eingeladen. Gemeinsam werden sie erleben, wie die Spannung langsam steigt und zum Ende des Finaldurchgangs ab etwaUhr ihren Siedepunkt erreicht.