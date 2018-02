Ostalb | Sonntag, 11. Februar 2018 Sonntag, 11. Februar 2018

Faschingsparty in Böbingen

Galerie (1 Bild)

Foto: privat

Der Böbinger Fasching stand dieses Jahr ganz unter dem Motto: „Böbinger Beachparty.“ So waren nicht nur Deko, Musik und Auftritte perfekt auf das Motto abgestimmt, sondern auch die vielen facettenreichen, kreativen Kostüme der Faschingsbegeisterten in der ausverkauften TSV Halle.

Die kleinsten und jüngsten Akteure des Abends, die Dergelesgarde, machten den Anfang und zeigten eine perfekt eingeübte Choreografie. Gleich anschließend präsentierten die größeren Mädels der Prinzengarde ihr Können. Nach vielen Auftritten in dieser Faschingssaison freuten sie sich besonders, vor heimischem Publikum aufzutreten.Den nächsten Auftritt machte die Tanzgruppe „Dark Destination“, die einen Tag am Strand zeigten, bei welchem Accessoires, wie Wasserbälle, Handtücher und Surfbretter nicht fehlen durften. Aber das war noch lang nicht alles. Was sonst noch auf dem Programm stand lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.