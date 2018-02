Ostalb | Sonntag, 11. Februar 2018 Sonntag, 11. Februar 2018

Helden der Kindheit bei der Prunksitzung in Untergröningen

Fotos: fa

Asterix oder Obelix, Winnetou oder Pipi Langstrumpf und Biene Maja ? Unter dem Motto „ Helden der Kindheit“ hat die Faschingsgesellschaft Untergröningen am Samstagabend zur Themenprunksitzung eingeladen.

Deftige Sprüche, neue ideenreiche Showeinlagen und tolle Choreographien der Gardetanzgruppen der Faschingsgesellschaft waren Garanten für ein supertolles dreistündiges Nonstop-​Programm in der Untergröninger Turn– und Festhalle. Auch wenn in diesem Jahr einige örtliche Vereine nicht mitmachten, hatte Sitzungspräsident Martin Mehrer bei seiner lockeren humorvollen Moderation immer ein strahlendes Gesicht. Was sich bei der Untergröninger Prunksitzung so zugetragen hat, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.