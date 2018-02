Sport | Sonntag, 11. Februar 2018 Sonntag, 11. Februar 2018

Normannia: Dritter Test, dritte Pleite

Galerie (1 Bild)

Foto: Lämmerhirt

(läm). Es ist der dritte Test dieser Vorbereitung gewesen — und das dritte Mal sind die Verbandsligakicker des 1 . FC Normannia Gmünd als Verlierer vom Platz gegangen. Diesmal setzte es ein 1 : 3 beim Landesligisten TSG Hofherrnweiler-​Unterrombach. FCN-​Trainer Holger Traub legt den Finger in die Wunde, macht sich aber knapp einen Monat vor dem Rundenstart noch keinerlei Sorgen, wie er im Gespräch mit der RZ sagt.

Nein, Ergebnisse sind nicht das Nonplusultra in der Vorbereitung. Drei Niederlagen in Serie lassen aber zumindest aufhorchen, so geschehen beim Fußball-​Verbandsligisten. FC Normannia Gmünd, der am Samstag nun auch mitbeim Landesligisten TSG Hofherrnweiler-​Unterrombach gar nicht mal unverdient verloren hat. FCN-​Trainer Holger Traub bewahrt aber die Ruhe.Dabei ging es richtig gut los für die Normannia. Mit einem schnellen Angriff war Felix Bauer plötzlich frei vor Dennis Burkert im TSG-​Gehäuse und ließ diesem keine Chance – die-Führung nach nur sieben Minuten stand.Und hätte Dominik Pfeifer nur zwei Minuten später nach einem fast identischen Angriff auffür die Traub-​Truppe gestellt, wer weiß, welchen Verlauf die Partie genommen hätte. „Wir haben auch heute wieder geschaut, dass jeder Spieler Einsatzzeiten bekommt. Streckenweise bin ich enttäuscht, weil wir viel Alibi nach außen gespielt haben. Das Zweikampfverhalten war auch nicht immer überzeugend“, war Traub natürlich nicht zufrieden, malt den Teufel aber auch nicht an die Wand (siehe Interview). Burkert hielt aber stark und fortan kam die TSG wesentlich stärker auf und belohnte sich prompt. Nach einer starken Vorarbeit von David Weisensee, der sich über rechts durchtankte und präzise flankte, netzte Maximilian Blum zum Ausgleich ein (.).Nur eine Minute später hätte die TSG schon das Spiel drehen können. Nach einer klugen Vorarbeit von Niklas Groiß scheiterte Kapitän Philipp Leister an Normannias Yannick Ellermann. Nach diesem turbulenten Auftritt verschnauften beide Mannschaften erst einmal, die Spielanteile waren etwa gleich verteilt. Als hätten sich die Teams abgesprochen, ging es ab Minutewieder rund. Bei einer Leister-​Hereingabe bekamen die Normannen den Ball soeben noch geklärt, nach einem Freistoß auf der anderen Seite bugsierte Patrick Lämmle das Leder über das Gehäuse. Bei der TSG kamen Groiß und Blum zum Abschluss, stellten Ellermann aber jeweils nicht vor Probleme (.,.).Anders drei Minuten später. Wieder war es Weisensee, der sich über rechts durchsetzte und dessen Flanke diesmal Oliver Rieger erreichte, der mit reichlich Zeit ausgestattet zumtraf (.).