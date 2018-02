Schwäbisch Gmünd | Montag, 12. Februar 2018 Montag, 12. Februar 2018

Aufwachsen im Schatten der Sucht

Foto: Petra Bork

„Sie haben sich gestritten, Sachen sind durch die Gegend geflogen, es war laut. Das ging meist bis spät in die Nacht hinein, so dass ich kaum schlafen konnte.“ Marina spricht ruhig, fast ausdruckslos, wenn sie über ihre Kindheit berichtet. Ihre Eltern sind alkoholkrank – beide.

Die Sechzehnjährige versucht jegliche Emotion hinter einer Maske von Coolness zu verstecken. Doch als sie weiterspricht, hört man die Trauer in ihrer Stimme. „Manchmal haben sie mich für irgendwas angegriffen, für was ich gar nicht verantwortlich war. Mit der Zeit habe ich mich in mir selber verkrochen und war immer sehr ruhig. Und immer hatte ich das Gefühl, dass ich daran schuld bin, dass meine Eltern trinken.“ Wie die Caritas hilft, auch mit einer bundesweiten Aktionswoche vom. bis zum. Februar für Kinder aus suchtbelasteten Familien, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung