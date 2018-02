Sport | Montag, 12. Februar 2018 Montag, 12. Februar 2018

DTKSV Heubach: Erst 2000 , dann 3000 , bis schließlich 4250 Euro

Klar war, dass der DTKSV Heubach nach seinem Benefizturnier zu Ehren Murat Sus die Einnahmen an den „Bundesverband Herzkranke Kinder“ spenden würde. Dass es am Ende aber so viel Geld werden würde, damit hatten sie dann nicht gerechnet.

Am Vormittag des Turniertages hatten die Verantwortlichen vorsichtig vonEuro gesprochen, die sie dem „Bundesverband Herzkranke Kinder“ spenden wollten. Nachmittags waren es dann bereits überEuro bis am Abend schließlich klar war, dass es sogar stolzeEuro werden sollten. Auf dem Bild der Scheckübergabe ist noch die Summefestgehalten. Die Verantwortlichen um Anil Kalay waren ob dieser Summe natürlich hocherfreut. „Ich habe Herrn Gauß angerufen und ihm gesagt, dass die Summe gewachsen ist und er konnte es gar nicht fassen“, so Kalay. Auch Heubachs Bürgermeister Frederick Brütting hat dafür gesorgt, dass die Summe angewachsen ist, denn er erließ am Abend, als er beim Turnier vorbeischaute, spontan die Hallenmiete. Von den Gewinnermannschaften floss ebenfalls noch ein Teil an die Veranstalter zurück, so dass man am Ende die Summe vonEuro beisammen hatte. „Tolle Aktion vom Bürgermeister und den Teams. Damit können wir wirklich zufrieden sein“, so Kalay.