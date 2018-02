Ostalb | Montag, 12. Februar 2018 Montag, 12. Februar 2018

Überschäumende Gaudi bei den Rosenmontagsbällen

Fotos: esc

Am Rosenmontag ging es rund in und um Schwäbisch Gmünd. Vor allem in Iggingen, Weiler und Bettringen — schon seit Jahren die Renner am Rosenmontag — wurde die Fasnet nochmal richtig gefeiert.

Ob es der Gesang– und Musikverein Cäcilia Iggingen war, der TV Weiler oder die Handballabteilung der SG Bettringen — alle haben für ihre Gäste nochmal für einen Faschingshöhepunkt gesorgt. Mit Musik und Tanz, mit Garden und Guggen und mit hoher Schaupielkunst kamen die Närrinnen und Narren auf ihre Kosten und genossen die Rosenmontagsbälle. Wie in Iggingen, Weiler und Bettringen gefeiert wurde, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.