Blaulicht | Montag, 12. Februar 2018 Montag, 12. Februar 2018

Zeugenaufruf nach sexueller Belästigung

Galerie (1 Bild)

Am Donnerstag, 8 . Februar, gegen 12 . 10 Uhr kam es in Abtsgmünd auf dem Verbindungsweg zwischen der Straße Meisenberg und dem Wohngebiet Knöckle, auf Höhe der dortigen Kapelle, zu einer Belästigung gegenüber einer Neunjährigen. Das Mädchen befand sich auf dem Heimweg von der Schule und wurde an der oben genannten Örtlichkeit von einem circa Mitte zwanzig Jahre alten Mann angesprochen.

Der Mann hatte dabei sein Glied aus der Hose hängen lassen. Das Mädchen rannte daraufhin direkt nach Hause. Gegenüber der Polizei konnte sie angeben, dass der Mann circabisMeter groß ist und weder Bart noch Brille getragen hat. Das Mädchen gab zudem an, dass das Gesicht und der Hals des Mannes sehr massig waren. Die Kriminalpolizei hat mittlerweile die Ermittlungen übernommen und bittet um Mithilfe: Wer konnte eine solche Person an der oben genannten Örtlichkeit wahrnehmen? Wem ist diese Person an einer sonstigen Örtlichkeit aufgefallen? Gibt es eventuell weitere geschädigte Personen? Die Kriminalpolizei in Aalen nimmt Hinweise unter Telefon/​entgegen.